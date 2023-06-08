В Україні змінили правила оформлення паспортів, – Мінреінтеграції

Відповідну постанову схвалив Кабмін.
У прес-службі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що наразі Державній міграційній службі та її територіальним органам та закордонним дипломатичним установам надають доступ до Держреєстру актів цивільного стану. Зазначені організації зможуть отримувати виписки.
Очікується, що нововведення суттєво спростить процедуру оформлення паспортів для українців, зокрема тих, що виїхали за кордон.
“Ці органи отримуватимуть відомості про державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження у формі витягу із цього реєстру”, – зазначили у відомстві.
Також зазначено, що ініціатива дозволить якнайшвидше відновити документи українцям, які в’їжджають на територію нашої країни з тимчасово окупованих територій через треті держави. Планується оптимізація роботи державних органів, оскільки значно скоротиться час опрацювання запитів на отримання паспортів.
Один із батьків під час відвідування територіального органу Державної міграційної служби може:
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