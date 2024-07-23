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  • В Україні затвердили початок та кінець навчального року 2024-2025: стали відомі дати

В Україні затвердили початок та кінець навчального року 2024-2025: стали відомі дати

Сьогодні 14:17
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Навчальний рік почнеться як зазвичай.

Новости Днепра про В Україні затвердили початок та кінець навчального року 2024-2025: стали відомі дати

Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі. Таке рішення затвердив прем’єр Денис Шмигаль під час засідання. 

Згідно з постановою уряду, навчальний рік у школах:

  • розпочнеться у понеділок, 2 вересня;
  • завершиться 30 червня 2025 року.

Зауважимо, у 2023/2024 навчальний рік тривав також тривав до кінця червня – у школах проводили додаткові заняття чи консультації. Але кінець навчання та останній дзвоник були наприкінці травня.

“Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території”, – додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше в Україні роздумували над тим, аби розпочати навчальний рік у серпні, аби під час холодів задля економії енергоресурсів відправити дітей на канікули. Зокрема, Міносвіти рекомендувало університетам вийти на заняття раніше. Після чого деякі виші повідомили про наміри почати навчання у серпні, а от школи з цим ще не визначилися. 

Раніше ми писали про те, що на Дніпропетровщині школярі можуть повністю перейти на офлайн навчання, але є одна умова. 

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Новости Днепра про В Україні затвердили початок та кінець навчального року 2024-2025: стали відомі датиУкраїнська

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