В Україні запровадять е-квитки у кількох видах транспорту

В Україні для кількох видів транспорту запровадять е-квитки.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який прирівнює електронний квиток у міському електричному та автомобільному транспорті до паперового. Очікується, що в майбутньому такі е-квитки зможуть запровадити у громадському транспорті в кожному місті.

Йдеться про законопроєкт №5705. У другому читанні Рада ухвалила закон, 5 червня. Він передбачає, що електронні та паперові квитки у громадському транспорті є рівноцінними.

Відповідні зміни надали можливість Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України розробити єдину форму для електронного квитка. Зокрема, відомство визначить обов’язкові реквізити та відомості, які мають бути в е-квитку.

Крім того, законопроєкт врегулював ще кілька ключових для запровадження е-квитка питань. Зокрема:

створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду у міському пасажирському транспорті;

оплату проїзду за допомогою е-квитка для пільгових категорій населення (особи, які мають право на пільговий проїзд, оплачуватимуть його на загальних підставах, а потім отримуватимуть компенсацію від місцевої влади).

У містах України вже існує електронна оплата проїзду, але планується створити єдину систему, яка дозволить замінити паперові квитки на електронні.

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