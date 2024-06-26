В Україні запровадять е-квитки у кількох видах транспорту

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який прирівнює електронний квиток у міському електричному та автомобільному транспорті до паперового. Очікується, що в майбутньому такі е-квитки зможуть запровадити у громадському транспорті в кожному місті.
Йдеться про законопроєкт №5705. У другому читанні Рада ухвалила закон, 5 червня. Він передбачає, що електронні та паперові квитки у громадському транспорті є рівноцінними.
Відповідні зміни надали можливість Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України розробити єдину форму для електронного квитка. Зокрема, відомство визначить обов’язкові реквізити та відомості, які мають бути в е-квитку.
Крім того, законопроєкт врегулював ще кілька ключових для запровадження е-квитка питань. Зокрема:
У містах України вже існує електронна оплата проїзду, але планується створити єдину систему, яка дозволить замінити паперові квитки на електронні.
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