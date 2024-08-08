В Україні запрацював додаток «Армія+»: які послуги доступні

Застосунок “Армія+” заспустили сьогодні, 8 серпня. Його мета – звільнити військовослужбовців від довгого заповнення паперів та застарілої бюрократії. Там вже можна оформити електронні рапорти.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише “РБК Україна”.
“Від сьогодні працюватиме застосунок Армія+. Стартує він з базових функцій і ми будемо наповнювати його новими функціями. Зокрема, одразу електронні рапорти, коли за кілька кліків можна зробити те, що зараз займає години і дні”, – заявив Володимир Зеленський.
Міністр оборони Рустем Умєров на презентації додатка підкреслив, що цифровізація війська сьогодні це незворотний процес, від цього залежить ефективність за дієздатність Сил оборони. Він зазначив, що в “Армія+” будуть всі сервіси: банки, навчання, цифровий документообіг, логістика, кадрові питання, зворотний зв’язок.
Згодом в Армія+ інтегрують сервіси і для родин військових.
Зараз у додатку доступні такі послуги:
В Україні також працюють і над іншими опціями додатка. В Міноборони роздумують на над тим, як за допомогою Армія+ військовий, перебуваючи в окопі, міг би замовити собі боєприпаси та подати сигнал на евакуацію, якщо потрібна медична допомога.
Завантажити застосунок Армія+ можна в App Store та Google Play.
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