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В Україні запрацював додаток «Армія+»: які послуги доступні

Сьогодні 16:02
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В Україні запустили додаток для військових “Армія+”.

Новости Днепра про В Україні запрацював додаток «Армія+»: які послуги доступні

Застосунок “Армія+” заспустили сьогодні, 8 серпня. Його мета – звільнити військовослужбовців від довгого заповнення паперів та застарілої бюрократії. Там вже можна оформити електронні рапорти.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише “РБК Україна”.

“Від сьогодні працюватиме застосунок Армія+. Стартує він з базових функцій і ми будемо наповнювати його новими функціями. Зокрема, одразу електронні рапорти, коли за кілька кліків можна зробити те, що зараз займає години і дні”, – заявив Володимир Зеленський.

Міністр оборони Рустем Умєров на презентації додатка підкреслив, що цифровізація війська сьогодні це незворотний процес, від цього залежить ефективність за дієздатність Сил оборони. Він зазначив, що в “Армія+” будуть всі сервіси: банки, навчання, цифровий документообіг, логістика, кадрові питання, зворотний зв’язок.

Згодом в Армія+ інтегрують сервіси і для родин військових.

Зараз у додатку доступні такі послуги:

  • Електронні рапорти: військовий у два кліки може надіслати документ своєму командиру й отримує у відповідь галочку: чи прийняв до опрацювання командир цей рапорт чи ні.
  • Отримання статусу УБД онлайн: можна подати заявку у два кліки та отримати електронний документ.

В Україні також працюють і над іншими опціями додатка. В Міноборони роздумують на над тим, як за допомогою Армія+ військовий, перебуваючи в окопі, міг би замовити собі боєприпаси та подати сигнал на евакуацію, якщо потрібна медична допомога.

Завантажити застосунок Армія+ можна в App Store та Google Play.

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Новости Днепра про В Україні запрацював додаток «Армія+»: які послуги доступніУкраїнська Новости Днепра про В Україні запрацював додаток «Армія+»: які послуги доступніРусский

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