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  • В Україні зафіксували землетрус: що відомо та чи відчули його мешканці Дніпра

В Україні зафіксували землетрус: що відомо та чи відчули його мешканці Дніпра

Сьогодні 10:02
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У ніч 27 лютого деякі жителі Закарпатської області відчули незначні поштовхи – було зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера.

Новости Днепра про В Україні зафіксували землетрус: що відомо та чи відчули його мешканці Дніпра

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що землетрус було зафіксовано близько третьої години ночі неподалік селища Велика Добронь, що знаходиться в 19 км на захід від м. Мукачево Закарпатської області.

У центрі спеціального контролю зазначають, що він сягнув глибини 2 км, проте такий землетрус не несе загрози населенню, навіть попри те, що є добре відчутним.

Землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом – небагатьма. Люди просинаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих посудинах злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про В Україні зафіксували землетрус: що відомо та чи відчули його мешканці Дніпра

Мешканці Дніпра точно не відчули цей поштовх. Але, як ми раніше писали, в Україні теж можуть статися потужні землетруси. 

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Новости Днепра про В Україні зафіксували землетрус: що відомо та чи відчули його мешканці ДніпраУкраїнська

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