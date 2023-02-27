В Україні зафіксували землетрус: що відомо та чи відчули його мешканці Дніпра

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Зазначається, що землетрус було зафіксовано близько третьої години ночі неподалік селища Велика Добронь, що знаходиться в 19 км на захід від м. Мукачево Закарпатської області.
У центрі спеціального контролю зазначають, що він сягнув глибини 2 км, проте такий землетрус не несе загрози населенню, навіть попри те, що є добре відчутним.
Землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом – небагатьма. Люди просинаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих посудинах злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний, – йдеться у повідомленні.
Мешканці Дніпра точно не відчули цей поштовх. Але, як ми раніше писали, в Україні теж можуть статися потужні землетруси.
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