В Україні зафіксували землетрус: що відомо та чи відчули його мешканці Дніпра

У ніч 27 лютого деякі жителі Закарпатської області відчули незначні поштовхи – було зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що землетрус було зафіксовано близько третьої години ночі неподалік селища Велика Добронь, що знаходиться в 19 км на захід від м. Мукачево Закарпатської області.

У центрі спеціального контролю зазначають, що він сягнув глибини 2 км, проте такий землетрус не несе загрози населенню, навіть попри те, що є добре відчутним.

Землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом – небагатьма. Люди просинаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих посудинах злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний, – йдеться у повідомленні.

Мешканці Дніпра точно не відчули цей поштовх. Але, як ми раніше писали, в Україні теж можуть статися потужні землетруси.

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