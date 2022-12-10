В Україні з’явилося нове свято: яке саме та коли відзначатимемо

Відтепер щороку 10 грудня в нашій країні відзначатимуть День прав людини.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

День прав людини встановлено в Україні з метою утвердження та забезпечення прав і свобод людини, що є головним обов’язком держави, посилення консолідації українського суспільства, – йдеться в указі.

Документ підписано на підтримку рішення Генеральної Асамблеї ООН про святкування 10 грудня Дня прав людини на честь ухвалення Загальної декларації прав людини.

У світі цей день відзначають з 1950 року.

Указ набув чинності з дня його опублікування.

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