В Україні з’явилося нове свято: яке саме та коли відзначатимемо

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
День прав людини встановлено в Україні з метою утвердження та забезпечення прав і свобод людини, що є головним обов’язком держави, посилення консолідації українського суспільства, – йдеться в указі.
Документ підписано на підтримку рішення Генеральної Асамблеї ООН про святкування 10 грудня Дня прав людини на честь ухвалення Загальної декларації прав людини.
У світі цей день відзначають з 1950 року.
Указ набув чинності з дня його опублікування.
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