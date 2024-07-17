В Україні з 17 липня російська мова майже повністю зникне з телебачення

Але є деякі винятки.

17 липня набирають чинності окремі положення статті 40 Закону України “Про медіа”, які збільшать присутність української мови на телебаченні. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Зокрема, посилюються вимоги щодо використання державної мови в ефірах українськомовних програм: використання недержавної в ефірах допускатиметься лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах учасників програми, що транслюється у прямому ефірі, крім ведучих (дикторів) програми, якщо загальна тривалість таких реплік не перевищує 10% тривалості програми.

Раніше дозволялося не дублювати спікерів, які розмовляють російською, але тепер усі виступи, інтерв’ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською.

Це сприятиме припиненню в телевізійних та радіоефірах режиму українсько-російської двомовності, який, за визначенням Конституційного Суду України, не відповідає конституційному статусові української мови як єдиної державної та є порушенням права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.

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