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  • В Україні з 1 квітня хочуть у три етапи підняти мінімалку: кому з дніпрян доплатять

В Україні з 1 квітня хочуть у три етапи підняти мінімалку: кому з дніпрян доплатять

Сьогодні 10:00
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В Україні планують у три етапи підняти мінімальну заробітну плату вже починаючи з 1 квітня 2023 року. Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді.

Новости Днепра про В Україні з 1 квітня хочуть у три етапи підняти мінімалку: кому з дніпрян доплатять

Законопроектом №8431 депутати пропонують цього року підняти мінімальну зарплату у три етапи. Збільшення заробітної плати хочуть провести таким чином:

  • з 1 квітня – 7370 грн;
  • з 1 липня – 8107 грн;
  • з 1 жовтня – 8918 грн.
Для цього необхідно внести ці зміни до Закону про Державний бюджет України. Зазначимо, що минулого року під час складання проекту держбюджету на 2023 рік було ухвалено рішення відмовитися від запланованого збільшення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму у зв’язку з війною в країні.


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Новости Днепра про В Україні з 1 квітня хочуть у три етапи підняти мінімалку: кому з дніпрян доплатятьУкраїнська Новости Днепра про В Україні з 1 квітня хочуть у три етапи підняти мінімалку: кому з дніпрян доплатятьРусский

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