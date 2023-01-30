В Україні виїзд за кордон заборонили тисячам жінок: кого це стосується

Уряд вніс зміни у правила перетину кордону під час дії воєнного стану.

Відтепер виїжджати з країни заборонено й певним категоріям цивільних жінок. Йдеться про жінок держслужбовців і депутаток рад всіх рівнів.

Це зазначено у постанові Кабміну від 27 січня.

Повний перелік посад, на яких чоловіки і жінки повинні отримати дозвіл при перетині кордону:

члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар Кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств,

керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники,

керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати,

уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники,

керівник Офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники,

голова СБУ, його перший заступник та заступники,

голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів,

секретар РНБО, його перший заступник та заступники,

голова Нацбанку, його перший заступник та заступники,

постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники,

судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники,

депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники.

Люди, які обіймають вищезазначені посади, мають право перетинати державний кордон лише на підставі документів про службові відрядження.

Депутатками місцевих рад є 15 тис. жінок, з них понад 9 тис. – депутатки сільських рад. Їм теж заборонений виїзд за кордон, якщо не йдеться про службове відрядження.

Винятки, за яких виїзд за межі країни дозволений: батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном; для лікування за кордоном; на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

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