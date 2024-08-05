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В Україні виявили новий штам коронавірусу FLiRT: чи є у Дніпрі

Сьогодні 16:02
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У липні в Україні зареєстрували три випадки нового субваріанту коронавірусу «Omicron» - «FliRT».

Новости Днепра про В Україні виявили новий штам коронавірусу FLiRT: чи є у Дніпрі

Три випадки субваріанту коронавірусу FLiRT виявили минулого тижня: два у Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років.

Про це розповів заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє МОЗ.

“Штам FLiRT походить від варіанту Omicron. Через специфічні мутації в білку-шипі вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Тобто FLiRT швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби”, – йдеться в повідомленні.

Там додали, що специфічної оцінки щодо небезпеки FLiRT від ВООЗ немає. Однак вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, можуть захистити від нового субваріанту.

Вакцинуватися можна в пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Інформацію про найближчий пункт вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна отримати, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

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Новости Днепра про В Україні виявили новий штам коронавірусу FLiRT: чи є у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про В Україні виявили новий штам коронавірусу FLiRT: чи є у ДніпріРусский

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