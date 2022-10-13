В Україні виведуть з обігу старі банкноти 5, 10, 20 та 100 грн: що потрібно знати

Про це повідомила пресслужба НБУ.
Замість старих банкнот у обігу будуть монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень.
При цьому гроші зразків 2003-2007 років залишаться дійсними платіжними коштами, ними можна буде розраховуватися. Але при попаданні в банки їх не повернуть в обіг, а передадуть НБУ для утилізації.
Головна мета такого рішення – підвищення якості готівки в обігу, поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення, – кажуть у НБУ.
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