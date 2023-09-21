В Україні вагітних жінок відправлятимуть на фронт: у мережі шириться фейк

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Різні російські ЗМІ та Telegram-канали поширюють інформацію про те, що “через провал контрнаступу українська влада ухвалила рішення відправляти на фронт навіть вагітних жінок”. Для них навіть нібито створили спеціальний бронежилет.

Але це черговий фейк російських пропагандистів.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Стоп фейк Дніпро”.

Зазначається, що в Україні не проводиться обов’язкова мобілізація жінок, ба більше, вагітних. Стати військовослужбовицею можна лише добровільно. А вагітність – законна підстава для звільнення з армії за власним бажанням.

Щодо бронежилету – у Києві нещодавно презентували анатомічний жіночий бронекостюм під назвою «Рута Люта», однак він не є «бронежилетом для вагітних». Це – стандартна військова амуніція, підігнана під жіночі анатомічні та фізіологічні параметри.

Необхідність створення такого костюма назріла давно, адже у лавах ЗСУ служить приблизно 42 тисячі жінок, з яких орієнтовно пʼять тисяч виконують бойові завдання. А чоловічі бронежилети не мають анатомічного вигину в районі грудної клітки, тому є небезпечними для жінок, – зазначають у Telegram-каналі “Стоп фейк Дніпро”.

Будь ласка, перевіряйте інформацію та довіряйте тільки офіційним джерелам!

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