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  • В Україні вагітних жінок відправлятимуть на фронт: у мережі шириться фейк

В Україні вагітних жінок відправлятимуть на фронт: у мережі шириться фейк

Сьогодні 11:41
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Будь ласка, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації!

Новости Днепра про В Україні вагітних жінок відправлятимуть на фронт: у мережі шириться фейк

Різні російські ЗМІ та Telegram-канали поширюють інформацію про те, що “через провал контрнаступу українська влада ухвалила рішення відправляти на фронт навіть вагітних жінок”. Для них навіть нібито створили спеціальний бронежилет.

Новости Днепра про В Україні вагітних жінок відправлятимуть на фронт: у мережі шириться фейк

Але це черговий фейк російських пропагандистів.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Стоп фейк Дніпро”.

Зазначається, що в Україні не проводиться обов’язкова мобілізація жінок, ба більше, вагітних. Стати військовослужбовицею можна лише добровільно. А вагітність – законна підстава для звільнення з армії за власним бажанням.

Щодо бронежилету – у Києві нещодавно презентували анатомічний жіночий бронекостюм під назвою «Рута Люта», однак він не є «бронежилетом для вагітних». Це – стандартна військова амуніція, підігнана під жіночі анатомічні та фізіологічні параметри.

Необхідність створення такого костюма назріла давно, адже у лавах ЗСУ служить приблизно 42 тисячі жінок, з яких орієнтовно пʼять тисяч виконують бойові завдання. А чоловічі бронежилети не мають анатомічного вигину в районі грудної клітки, тому є небезпечними для жінок, – зазначають у Telegram-каналі “Стоп фейк Дніпро”.

Будь ласка, перевіряйте інформацію та довіряйте тільки офіційним джерелам!

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