Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Україні ухвалили законопроєкт про надсилання «нюдсів»: які штрафи

Сьогодні 12:36
просмотров

У Верховній Раді додали нові статті до проекту закону про адміністративні правопорушення, у зв'язку з Стамбульською конвенцією. Одна з них стосується сексуального домагання в інтернеті.

Новости Днепра про В Україні ухвалили законопроєкт про надсилання «нюдсів»: які штрафи

Про зміни йдеться на офіційному порталі Верховної Ради. 

Саме у статті 173-7 у проекті до закону зазначається, що дії сексуального характеру, які не спричинили тілесних ушкоджень та виражені вербально, невербально або фізично, караються штрафом, а також громадськими роботами у випадку, якщо були зроблені з метою приниження гідності особи. Також мається на увазі будь-який сексуальний контент, який був відправлений особі проти її бажання. 

На порушника накладатиметься штраф “від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин”. А якщо дії, вказані у статті, були вчиненні відносно особи, яка перебуває у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування, це каратиметься штрафом від п’ятдесяти до сімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від тридцяти до сорока годин.

Також у тексті закону зазначається:

Насильство за ознакою статі – діяння, спрямовані проти осіб через їхню належність до певної статі чи стереотипні уявлення щодо соціальної ролі жінки або чоловіка в суспільстві, що завдають або можуть завдати фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, в тому числі погрози таких дій, у публічному або приватному житті.

Раніше ми писали, що у Павлограді за ґрати відправили батька, який послав неповнолітню доньку на порнокастинг.

Читайте також:

Новости Днепра про В Україні ухвалили законопроєкт про надсилання «нюдсів»: які штрафиУкраїнська Новости Днепра про В Україні ухвалили законопроєкт про надсилання «нюдсів»: які штрафиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Удар по “Епіцентру” в Харкові: кількість загиблих зросла до 12
    новини України
    26.05.2024 09:50
    Удар по “Епіцентру” в Харкові: кількість загиблих зросла до 12

    Зросла кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету.

    Можна поспати та малювати на стінах: у МОН показали, як будуть виглядати школи майбутнього в Україні
    Новини Дніпра
    23.05.2024 15:32
    Можна поспати та малювати на стінах: у МОН показали, як будуть виглядати школи майбутнього в Україні

    В Україні презентували проєкт сучасних шкіл, які мають з'явитися після…

    Верховна Рада ухвалила законопроект по боротьбі з “офісниками”: що загрожує порушникам
    новини України
    22.05.2024 15:21
    Верховна Рада ухвалила законопроект по боротьбі з “офісниками”: що загрожує порушникам

    Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект по боротьбі з нелегальними кол-центрами.

    20 тисяч за працівника: в Україні знову пропонують ввести економічне бронювання від мобілізації
    новини України
    22.05.2024 12:40
    20 тисяч за працівника: в Україні знову пропонують ввести економічне бронювання від мобілізації

    В Україні хочуть запровадити економічне бронювання від мобілізації.

    Наверх