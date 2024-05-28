В Україні ухвалили законопроєкт про надсилання «нюдсів»: які штрафи

У Верховній Раді додали нові статті до проекту закону про адміністративні правопорушення, у зв'язку з Стамбульською конвенцією. Одна з них стосується сексуального домагання в інтернеті.

Про зміни йдеться на офіційному порталі Верховної Ради.

Саме у статті 173-7 у проекті до закону зазначається, що дії сексуального характеру, які не спричинили тілесних ушкоджень та виражені вербально, невербально або фізично, караються штрафом, а також громадськими роботами у випадку, якщо були зроблені з метою приниження гідності особи. Також мається на увазі будь-який сексуальний контент, який був відправлений особі проти її бажання.

На порушника накладатиметься штраф “від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин”. А якщо дії, вказані у статті, були вчиненні відносно особи, яка перебуває у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування, це каратиметься штрафом від п’ятдесяти до сімдесяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від тридцяти до сорока годин.

Також у тексті закону зазначається:

Насильство за ознакою статі – діяння, спрямовані проти осіб через їхню належність до певної статі чи стереотипні уявлення щодо соціальної ролі жінки або чоловіка в суспільстві, що завдають або можуть завдати фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, в тому числі погрози таких дій, у публічному або приватному житті.

Раніше ми писали, що у Павлограді за ґрати відправили батька, який послав неповнолітню доньку на порнокастинг.

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