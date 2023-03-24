В Україні тимчасово не працює послуга “єМалятко”: що сталося

Українці тимчасово не зможуть скористатися сервісом єМалятко.

Про це повідомили в пресслужбі Мінцифри.

У п’ятницю, 24 березня, українці почали скаржитися на проблеми з сервісом є Малятко. Як з’ясувалося, медичні висновки про народження немовлят тимчасово не перевіряються з технічних причин. Через сервіс цей може бути недоступний декілька днів.

Не хвилюйтеся. Разом з Нацслужбою здоров’я України вже працюємо над вирішенням ситуації, – зазначили в “Дії”.

Представники Дії обіцяють, що зовсім скоро сервіс відновить роботу та молоді батьки зможуть всього за кілька кліків отримати одразу 9 держпослуг, пов’язаних з народженням дитини. Коли саме це станеться – не уточнююється. У пресслужбі просять слідкувати за оновленнями на сайті чи в соцмережах.

Нагадаємо, за минулу добу в Дніпрі народилося 20 малюків. А за лютий з’явилося на світ понад півтисячі маленьких українців.

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