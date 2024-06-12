В Україні створена петиція за відмову воювати згідно з релігійними переконаннями

В Україні створили нову петицію щодо важливості внесення змін до окремої статті Основного Закону України, в якій йдеться про невійськову службу для людей з релігійними переконаннями.

У петиції пропонують внесення зміни до законодавства про мобілізацію, зокрема до 4 частини статті 35 Основного Закону України, в якій йдеться:

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

У тексті до петиції зазначається, що “оскільки законодавством не врегульовано питання проходження альтернативної служби під час періоду військового стану, працівники ТЦК відмовляють у заміні військової служби на альтернативну”.

Автори закликають до внесення змін до вищезазначеного закону задля того, аби забезпечити невійськову службу членам релігійних громад, зокрема не лише в мирний час, але і в період військового стану чи особливого періоду.

Станом на 12 червня 11:30 петиція зібрала 4145 підписів з 25 тисяч необхідних.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні створили петицію на блокування TikTok.

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