В Україні розробили нову гру, в якій можна переплисти річку Тису

Розробники пропонують спробувати переплисти через Тису у форматі гри та попереджають, що це не так просто, адже у річці сильна течія. яка не дасть персонажу легко дістатися іншого берега. Також можна змагатися з іншими гравцями та завойовувати місця у рейтингу.
Згідно правилам, які зазначені App Store, встановити додаток дозволяється дітям від 4 років.
Варто зазначити, що Тиса – річка, яка тече частково по кордону між Україною та Румунією та Угорщиною. Нею часто користуються військовозобов’язані, аби уникнути мобілізації: на човнах, матрацах, а також вплав. Деякі чоловіки з України намагалися переплисти її, аби перетнути кордон, однак гинули. Їх тіла виносило на берег сильною течією.
З початку повномасштабної війни у Тисі загинуло понад 35 чоловіків. Цього місяця Державна прикордонна служба повідомила, що на українському березі річки знайшли ще одне тіло.
До речі, у Держприкордонслужбі відреагували на появу гри та зазначили, що грати в ігри можна, а перепливати Тису – ні.
Також у службі вкотре закликали не ризикувати своїм життям та здоров’ям – не намагатися перепливти небезпечну річку.
Нагадаємо, у травні з Тиси дістали тіла ще трьох потопельників: одному із загиблих було всього 20 років.
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