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В Україні розробили нову гру, в якій можна переплисти річку Тису

Сьогодні 13:15
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На платформі App Store з'явилася нова гра під назвою "Тиса".

Новости Днепра про В Україні розробили нову гру, в якій можна переплисти річку Тису

Розробники пропонують спробувати переплисти через Тису у форматі гри та попереджають, що це не так просто, адже у річці сильна течія. яка не дасть персонажу легко дістатися іншого берега. Також можна змагатися з іншими гравцями та завойовувати місця у рейтингу.

Згідно правилам, які зазначені App Store, встановити додаток дозволяється дітям від 4 років. 

Варто зазначити, що Тиса – річка, яка тече частково по кордону між Україною та Румунією та Угорщиною. Нею часто користуються військовозобов’язані, аби уникнути мобілізації: на човнах, матрацах, а також вплав. Деякі чоловіки з України намагалися переплисти її, аби перетнути кордон, однак гинули. Їх тіла виносило на берег сильною течією. 

З початку повномасштабної війни у Тисі загинуло понад 35 чоловіків. Цього місяця Державна прикордонна служба повідомила, що на українському березі річки знайшли ще одне тіло. 

До речі, у Держприкордонслужбі відреагували на появу гри та зазначили, що грати в ігри можна, а перепливати Тису – ні.

Новости Днепра про В Україні розробили нову гру, в якій можна переплисти річку Тису

Також у службі вкотре закликали не ризикувати своїм життям та здоров’ям – не намагатися перепливти небезпечну річку.

Нагадаємо, у травні з Тиси дістали тіла ще трьох потопельників: одному із загиблих було всього 20 років. 

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Новости Днепра про В Україні розробили нову гру, в якій можна переплисти річку ТисуУкраїнська

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