В Україні рідкісну монету номіналом 50 копійок продають за 45 000 грн

Власником монети є інтернет-користувач під ніком Ostapp зі Львова. Висока вартість його товару обумовлена металом карбування. Замість низьковуглецевої сталі з гальванопокриттям латунню, яка зазвичай використовується, її виготовили із срібла.
Зазначено, що монету випустили у 1992 році і вона не піддавалася реставрації. При цьому видно, що на ній є подряпини.
За лотом стежать 13 людей. Продавець може надіслати його Новою поштою. Він готовий прийняти оплату на карту ПриватБанку.
За інформацією спеціалізованого сайту “Монети-ягідки”, більшість різновидів 50-копійчаних монет 1992 року не є цінними. Але колекціонери шукають деякі з них, які мають рідкісні особливості.
Зокрема йдеться про різновид 1АГс. Такі монети відрізняються:
Нумізмати також цінують монети номіналом 50 копійок різновиду 2.1БАм, які знаходили лише кілька разів. У них:
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Надежда Захарченко
Автор:
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