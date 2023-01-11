В Україні рідкісну монету номіналом 50 копійок продають за 45 000 грн

В Украине выставили на продажу монету номиналом 50 копеек. Ее цена на электронном аукционе Violity составила 45 000 грн или 1251 доллар. Стало известно, в чем особенность денежного знака.

Власником монети є інтернет-користувач під ніком Ostapp зі Львова. Висока вартість його товару обумовлена металом карбування. Замість низьковуглецевої сталі з гальванопокриттям латунню, яка зазвичай використовується, її виготовили із срібла.

Зазначено, що монету випустили у 1992 році і вона не піддавалася реставрації. При цьому видно, що на ній є подряпини.

За лотом стежать 13 людей. Продавець може надіслати його Новою поштою. Він готовий прийняти оплату на карту ПриватБанку. За інформацією спеціалізованого сайту “Монети-ягідки”, більшість різновидів 50-копійчаних монет 1992 року не є цінними. Але колекціонери шукають деякі з них, які мають рідкісні особливості. Зокрема йдеться про різновид 1АГс. Такі монети відрізняються: середнім зубом тризубця – вузьким та гострим;

гуртом з 8 насічками;

проміжками між відростком та листком – у вигляді трапеції.

Нумізмати також цінують монети номіналом 50 копійок різновиду 2.1БАм, які знаходили лише кілька разів. У них:

3-є гроно – має 4 ягоди, а 1-ше гроно – 5 ягід,

середній зуб тризубця товстий та округлий;

закрите третє зерно першого колосу;

верх правого нижнього листа має зазубрину.

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