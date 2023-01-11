Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Україні рідкісну монету номіналом 50 копійок продають за 45 000 грн

Сьогодні 19:15
просмотров

В Украине выставили на продажу монету номиналом 50 копеек. Ее цена на электронном аукционе Violity составила 45 000 грн или 1251 доллар. Стало известно, в чем особенность денежного знака.

Новости Днепра про В Україні рідкісну монету номіналом 50 копійок продають за 45 000 грн

Власником монети є інтернет-користувач під ніком Ostapp зі Львова. Висока вартість його товару обумовлена металом карбування. Замість низьковуглецевої сталі з гальванопокриттям латунню, яка зазвичай використовується, її виготовили із срібла.

 

Зазначено, що монету випустили у 1992 році і вона не піддавалася реставрації. При цьому видно, що на ній є подряпини.

За лотом стежать 13 людей. Продавець може надіслати його Новою поштою. Він готовий прийняти оплату на карту ПриватБанку.

За інформацією спеціалізованого сайту “Монети-ягідки”, більшість різновидів 50-копійчаних монет 1992 року не є цінними. Але колекціонери шукають деякі з них, які мають рідкісні особливості.

Зокрема йдеться про різновид 1АГс. Такі монети відрізняються:

  • середнім зубом тризубця – вузьким та гострим;
  • гуртом з 8 насічками;
  • проміжками між відростком та листком – у вигляді трапеції.

Нумізмати також цінують монети номіналом 50 копійок різновиду 2.1БАм, які знаходили лише кілька разів. У них:

  • 3-є гроно – має 4 ягоди, а 1-ше гроно – 5 ягід,
  • середній зуб тризубця товстий та округлий;
  • закрите третє зерно першого колосу;
  • верх правого нижнього листа має зазубрину.

Читайте також:

 

Новости Днепра про В Україні рідкісну монету номіналом 50 копійок продають за 45 000 грнУкраїнська Новости Днепра про В Україні рідкісну монету номіналом 50 копійок продають за 45 000 грнРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Спідзнилися на поїзд під час тривоги: як діяти пасажирам
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Спідзнилися на поїзд під час тривоги: як діяти пасажирам

    Пасажири, які через оголошення повітряної тривоги не змогли вчасно дістатися…

    Малюнок художника із Дніпра з’явився на 5-доларовій монеті тихоокеанської держави Ніуе
    Новини Дніпра
    Вчора 14:11
    Малюнок художника із Дніпра з’явився на 5-доларовій монеті тихоокеанської держави Ніуе

    Колекційну монету виготовили за дизайном дніпровського художника.

    Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область з “Градів”: пошкоджені будинки та кафе
    Новини Дніпра
    Вчора 08:30
    Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область з “Градів”: пошкоджені будинки та кафе

    Російські військові вночі 10 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області…

    На війні з рф загинув наш земляк, шахтар Дмитро Мозоля
    Новини Дніпра
    09.01.2023 06:45
    На війні з рф загинув наш земляк, шахтар Дмитро Мозоля

    4 січня 2023 року віддав своє життя за наше майбутнє,…

    Наверх