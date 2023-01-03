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  • В Україні рідкісну монету номіналом 5 копійок продають за 11 000 грн: у чому її особливість

В Україні рідкісну монету номіналом 5 копійок продають за 11 000 грн: у чому її особливість

Сьогодні 19:45
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В Україні на аукціоні монету номіналом 5 копійок 2010 року випуску продають за 11 116 грн. Монета виготовлена зі срібла, і по фото її стан практично новий.

Новости Днепра про В Україні рідкісну монету номіналом 5 копійок продають за 11 000 грн: у чому її особливість

Унікальний лот представлений на онлайн-аукціоні Violity. За словами продавця, монета знаходиться в Києві, і він готовий її доставити в будь-яку точку як в Україні, так і за кордоном.

Ця монета не підлягала реставрації та не має дефектів. Її вага – 6,2 г, діаметр – 24 мм.

Монета може представляти інтерес колекціонерів, тому що вже вийшла з ужитку в 2019 році, а значить її цінність вища, ніж монети, які ще в побуті. Також ця монета виготовлена зі срібла, а не з нержавіючої сталі, як більшість монет цього номіналу.

На аверсі монети в центрі розміщено зображення тризуба, обрамленого з двох сторін орнаментом із двох дубових листків та двох колосків. Від кожного колоска вертикально вгору виходять по три остюки. Над гербом напис “УКРАЇНА”, а під гербом – рік карбування монети.

Новости Днепра про В Україні рідкісну монету номіналом 5 копійок продають за 11 000 грн: у чому її особливість

На зворотному боці монети у центрі розміщено цифрове позначення номіналу “5”, а під ним напис “копійок”. Верхній рівень літер назви номіналу – горизонтальний, а нижній має форму опуклої донизу дуги. Номінал обрамлений стилізованим вінком із листя та ягід.

Новости Днепра про В Україні рідкісну монету номіналом 5 копійок продають за 11 000 грн: у чому її особливість

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Новости Днепра про В Україні рідкісну монету номіналом 5 копійок продають за 11 000 грн: у чому її особливістьУкраїнська Новости Днепра про В Україні рідкісну монету номіналом 5 копійок продають за 11 000 грн: у чому її особливістьРусский

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