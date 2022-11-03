В Україні рідкісну монету номіналом 2 копійки продають за 33 000 гривень

Рідкісна українська монета представлена на спеціалізованому аукціоні Violity. Вона була виготовлена з міді у 1992 році. На монеті є дефекти, але лот користується популярністю. На нього зробили ставки вже 37 людей.
До кінця торгів залишилося кілька днів. За монету готові заплатити 33 303 грн. – 1131,9 долара.
Продавець повідомив, що знаходиться у місті Винники Львівської області. Він готовий надіслати монету покупцю через Нову пошту. Оплата приймається на картку ПриватБанку.
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