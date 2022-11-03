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В Україні рідкісну монету номіналом 2 копійки продають за 33 000 гривень

Сьогодні 06:45
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В Україні виставили на продаж унікальну монету номіналом 2 копійки. Власник може отримати за неї понад 33 тисячі гривень. Він показав фото рідкісного екземпляра.

Новости Днепра про В Україні рідкісну монету номіналом 2 копійки продають за 33 000 гривень

Рідкісна українська монета представлена на спеціалізованому аукціоні Violity. Вона була виготовлена з міді у 1992 році. На монеті є дефекти, але лот користується популярністю. На нього зробили ставки вже 37 людей.

До кінця торгів залишилося кілька днів. За монету готові заплатити 33 303 грн. – 1131,9 долара.

Продавець повідомив, що знаходиться у місті Винники Львівської області. Він готовий надіслати монету покупцю через Нову пошту. Оплата приймається на картку ПриватБанку.

Новости Днепра про В Україні рідкісну монету номіналом 2 копійки продають за 33 000 гривень

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Новости Днепра про В Україні рідкісну монету номіналом 2 копійки продають за 33 000 гривеньУкраїнська Новости Днепра про В Україні рідкісну монету номіналом 2 копійки продають за 33 000 гривеньРусский

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