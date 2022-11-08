В Україні призовуть 300 тисяч бойових комарів: Міноборони потролило росіян

В Україні почнуть нову часткову мобілізацію.

У рамках нової мобілізації Міноборони планує мобілізувати 300 тисяч бойових комарів. Так потролив росіян міністр оборони України Олексій Резніков.

Робоча назва проекту – “Москіти проти московітів”. Таку відповідь Резніков підготував постійному представнику Росії в ООН Небензі, який на засіданні Радбезу ООН заявив, що в Україні є бойові комарі.

На Радбезі ООН Небензя заявив, що Україна з безпілотників скидає комарів, які є переносниками інфекцій.

Відповідно до опису, такий безпілотник транспортує в заданий район контейнер із великою кількістю комарів – переносників інфекцій – і вивільняє їх. Під час укусу комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань. Заражений військовослужбовець буде нездатним виконувати поставлені перед ним завдання”, – заявив Небензя.

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