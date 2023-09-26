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В Україні прикордонники накрили контрабанду IPhone 15 майже на 2,8 млн грн

Сьогодні 10:00
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Зловмисники намагалися незаконно ввезти в Україну нові гаджети.

Новости Днепра про В Україні прикордонники накрили контрабанду IPhone 15 майже на 2,8 млн грн

Днями прикордонники у Львівській та Чернівецькій областях на пунктах пропуску виявили незаконні чотири різні партії смартфонів IPhone 15, які намагалися ввезти в Україну без декларування.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram.

Зазначається, що всього зловмисники намагалися ввезти в Україну контрабандних IPhone 15 на майже 2,8 млн гривень.

Чотирьом спробам ввезення незадекларованих IPhone 15 Pro Max на майже 2,8 млн гривень запобігли прикордонники в пунктах пропуску: «Рава-Руська», «Шегині» та «Порубне». В усіх випадках чоловіки потайки намагалися ввезти яблучні гаджети в Україну, не декларувавши їх, – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Новости Днепра про В Україні прикордонники накрили контрабанду IPhone 15 майже на 2,8 млн грн

Новости Днепра про В Україні прикордонники накрили контрабанду IPhone 15 майже на 2,8 млн грн

Нагадаємо, в середині вересня Apple офіційно представила лінійку iPhone 15, а вже 22 вересня у світі відбувся старт продажів чотирьох нових моделей смартфонів від Apple – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Ціна такого гаджета стартує від 43 тис. грн. 

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Новости Днепра про В Україні прикордонники накрили контрабанду IPhone 15 майже на 2,8 млн грнУкраїнська Новости Днепра про В Україні прикордонники накрили контрабанду IPhone 15 майже на 2,8 млн грнРусский

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