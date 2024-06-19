В Україні прийняли законопроєкт про Військову поліцію в першому читанні

Про це повідомив Ярослав Железняк у публікації в Telegram.
Нардеп зазначив, що ЗА проект виступило 247 парламентарів, а отже – у першому читанні законопроект був прийнятий.
5 червня у Верховній Раді зняли з розгляду законопроект про створення Військової поліції, зазначивши, що його треба допрацювати, однак після цього про його зміну не повідомлялось.
У разі створення Військова поліція матиме низку повноважень, у які входять:
Також Військова поліція зможе здійснювати евакуації, боротися з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України, охороняти військові об’єкти та ще низку діяльностей.
Зазначаємо, що у першому читанні приймають зміст та положення законопроекту, його повне ухвалення відбувається на третьому читанні.
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