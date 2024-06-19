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В Україні прийняли законопроєкт про Військову поліцію в першому читанні

Сьогодні 12:03
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Сьогодні, 19 червня, Верховна Рада розглянула законопроект про Військову поліцію на його першому читанні.

Новости Днепра про В Україні прийняли законопроєкт про Військову поліцію в першому читанні

Про це повідомив Ярослав Железняк у публікації в Telegram.

Нардеп зазначив, що ЗА проект виступило 247 парламентарів, а отже – у першому читанні законопроект був прийнятий. 

5 червня у Верховній Раді зняли з розгляду законопроект про створення Військової поліції, зазначивши, що його треба допрацювати, однак після цього про його зміну не повідомлялось.

У разі створення Військова поліція матиме низку повноважень, у які входять:

  • тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту під час затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також у разі загрози життю або здоров’ю людей;
  • зупиняти транспортні засоби (зокрема, військові) задля перевірки документів;
  • проникати до житла у разі невідкладних випадків – загроза життю людей або майна, переслідування осіб, які підозрюються у скоєнні злочину.

Також Військова поліція зможе здійснювати евакуації, боротися з ворожими диверсійно-розвідувальними групами на території України, охороняти військові об’єкти та ще низку діяльностей.

Зазначаємо, що у першому читанні приймають зміст та положення законопроекту, його повне ухвалення відбувається на третьому читанні.

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Новости Днепра про В Україні прийняли законопроєкт про Військову поліцію в першому читанніУкраїнська

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