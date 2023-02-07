В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада України схвалила законопроекти №8419 та №8420 щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

“ЗА” проголосували 348 та 344 депутати відповідно.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Дія буде продовжена з 19 лютого 2023 року і триватиме знову 90 днів, – зазначив нардеп.

Нагадаємо, це вже шосте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

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