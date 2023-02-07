Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

Сьогодні 12:05
просмотров

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада України схвалила законопроекти №8419 та №8420 щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Новости Днепра про В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів

“ЗА” проголосували 348 та 344 депутати відповідно.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Дія буде продовжена з 19 лютого 2023 року і триватиме знову 90 днів, – зазначив нардеп.

Нагадаємо, це вже шосте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

Читайте також:

Новости Днепра про В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днівУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У ГУР розповіли, що росіяни можуть піти в новий наступ у трьох областях України
    новини України
    Вчора 15:22
    У ГУР розповіли, що росіяни можуть піти в новий наступ у трьох областях України

    Новий наступ військ рф може відбутися в трьох областях України.…

    Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України
    новини України
    Вчора 12:35
    Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України

    Сьогодні Перша леді України Олена Зеленська відзначає ювілей. З цієї…

    Відомий астролог Влад Росс назвав точний місяць нашої перемоги
    новини України
    Вчора 10:55
    Відомий астролог Влад Росс назвав точний місяць нашої перемоги

    Відомий астролог Влад Росс вважає, що росія на річницю повномасштабного…

    У “Дії” тепер можна отримати витяг замість довідки про місце проживання: як саме
    Новини Дніпра
    05.02.2023 15:40
    У “Дії” тепер можна отримати витяг замість довідки про місце проживання: як саме

    В Україні замість довідки про реєстрацію місця проживання можна отримати…

    Наверх