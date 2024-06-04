В Україні продовжили дію відстрочки від мобілізації на 3 місяці: кого це стосується

Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Інформацію про це опублікував постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Бронь від мобілізації автоматично продовжується у тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови:

Передбачено продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобовʼязаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації на воєнний час», які не закінчилися на день прийняття постанови КМУ 07.05.2024 N 516, автоматично на три місяці (замість одного місяця, як було передбачено раніше), – йдеться у публікації.

Нагадаємо, бронь – це відстрочка від мобілізації, яка стосується працівників особливо важливих для держави підприємств. Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроект про порядок бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації та вказали, які саме військовозобов’язані працівники підлягають бронюванню.

До того ж, нещодавно журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 вакансій у Дніпрі, де військовозобов’язаним обіцяють броню.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: