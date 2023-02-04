В Україні продовжать термін дії воєнного стану та загальної мобілізації: що відомо

На наступному тижні Верховна Рада України продовжить термін дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Відповідні законопроєкти будуть внесені президентом України Володимиром Зеленським у парламент найближчим часом. Про це повідомляє народний депутат з фракції “Голос” Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Продовження почнуть діяти після 19 лютого і, дуже ймовірно, триватимуть знову 90 днів.

“Відповідні два Закони про затвердження Указу будуть внесені президентом в найближчий час, після чого відбудеться їхнє схвалення Радою на наступному тижні”, – уточнює Железняк.

Зазначимо, що це буде вже шосте голосування Парламенту за воєнний стан з початку повномасштабної війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

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