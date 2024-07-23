В Україні подовжили воєнний стан та мобілізацію

Сьогодні, 23 липня, президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, з 12 серпня по 9 листопада. Парламент вже затвердив їх. Далі потрібен підпис Володимира Зеленського.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.
Він також додав, що, що законодавчий акт “Про затвердження указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” (№11234) підтримали 339 депутатів, а “Про затвердження указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” (№ 11235) – 336.
“Парламент підтримав продовження дії воєнного стану на 90 днів. Відповідно з 12 серпня по 09 листопада. ЗА – 339 за продовження воєнного стану. Далі потрібен тільки підпис Президента”, – написав Ярослав Железняк.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення військовий стан в Україні продовжують вже 12 раз.
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