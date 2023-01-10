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  • В Україні перерахували плату за доставку газу: суми у квитанціях шокують

В Україні перерахували плату за доставку газу: суми у квитанціях шокують

Сьогодні 06:45
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В Україні з 1 січня змінився розмір плати за доставку газу. У деяких споживачів цифри у платіжках збільшились майже вдвічі. Проте сам тариф за кубометр не змінили.

Новости Днепра про В Україні перерахували плату за доставку газу: суми у квитанціях шокують

Тариф у кожного облгазу свій. Він залежить і від довжини труб, і від зарплат для підприємства, і від супутніх витрат.

Нагадаємо, що тариф в Дніпропетровський області становить 1,512 грн з ПДВ.

Справа в тому, що розмір плати за доставку газу залежить від того, скільки газу ви використовували у попередньому році (з 1 жовтня одного року по 30 вересня наступного).

У 2022 році українці платили за обсягами споживання з 1 жовтня 2020-го по 30 вересня 2021-го. А з 1 січня 2023 абонплата знову змінилася. Платитимемо з розрахунку того газу, який витратили з жовтня 2021-го до кінця вересня 2022-го. В когось цифри в платіжках зменшились, а в когось навпаки, виросли ледь не вдвічі.

Тому, чим менше газу ви будете використовувати, ти менше будете платити за його доставку.

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Новости Днепра про В Україні перерахували плату за доставку газу: суми у квитанціях шокуютьУкраїнська Новости Днепра про В Україні перерахували плату за доставку газу: суми у квитанціях шокуютьРусский

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