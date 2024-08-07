В Україні обвалилися ціни на кавуни: які ціни на баштанні в Дніпрі

Аналітики зазначають, що цього року ціни на кавуни значно нижчі ніж торік. Тільки за останній тиждень вартість баштанних знизилася на 30%. Причина таких коливань – хороший урожай. Більшість ягід виросли занадто великими. Фермери змушені збувати задешево кавуни вагою понад 5 кг, тому що їх слабо купують на роздрібному ринку.
Гуртові ціни на кавуни знизилися до 3-8 грн/кг, свідчить моніторинг проєкту EastFruit.
Низька ціна також зумовлена тим, що збір баштанних уже почався в усіх вільних областях України, як у центральному, так і в західному регіонах.
Порівняно з аналогічним періодом 2023 року кавун в Україні коштує в середньому на 60% дешевше. Найближчим часом здорожчання не прогнозують. Точно не виростуть ціни на великі кавуни вагою понад 5 кг, бо фермери йтимуть на поступки, аби хоч якось збути продукцію.
У Дніпрі ситуація не сильно відрізняється від цін в інших регіонах України.
Вартість кілограма кавуна на ринку варіюється від 10 до 15 грн. Усе залежить від сорту та настрою продавця.
Рекламу з продажу кавунів можна зустріти навіть в соцмережах. До прикладу, фермери із Жовтих Вод пропонують придбати баштанні за 10 грн/кг.
Найдорожче кавуни продають в супермаркетах. Середня ціна у всіх великих магазинах – 13 грн/кг. Якщо пощастить натрапити на акцію, тоді можна вихопити баштанні за 10 грн/кг.
Найдорожчі екзотичні жовті кавуни. Ціна кілограма становить майже 40 гривень.
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