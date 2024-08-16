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В Україні набув чинності Закон про легалізацію медичного канабісу: що він передбачає

Сьогодні 11:46
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16 серпня 2024 року в Україні набув чинності закон про легалізацію канабісу.

Новости Днепра про В Україні набув чинності Закон про легалізацію медичного канабісу: що він передбачає

Відсьогодні, 16 серпня, в Україні набуває чинності Закон про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни. 

Це підтвердив народний депутат Ярослав Железняк. 

Відомо, що законопроєкт набув чинності через півроку після його підписання Президентом України Володимиром Зеленським 13 січня 2024 року. 

Згідно проєкту Закону відтепер в Україні дозволятимуть використання медичного канабісу у наукових та промислових діяльностях. На кожному етапі виробництва та продажу ліків із канабісом буде вестись жорсткий контроль. 

  • При виробництві кожен продукт матиме унікальний штрих-код.
  • Стане обов’язковим ведення електронного реєстру обліку переміщення сортів коноплі.
  • Ліки відпускатимуться лише за призначенням лікаря – електронним рецептом. 
  • Препарати на основі медичного канабісу продаватимуть лише в спеціалізованих аптеках, які мають відповідну ліцензію та умови для зберігання. 
  • Розробка нових психотропних або наркотичних засобів дозволяється лише з метою їх застосування у медичних цілях або для наукової діяльності та за умови, що всі створені засоби будуть державно зареєстровані та клінічно досліджені. 
  • Використання рослини роду коноплі буде виключно із допистомоб кількістю відсотку вмісту концентрації ТГК. 

У пояснювальній записці до проєкту Закону зазначається, що законопроєкт створений на основі сучасних міжнародний досліджень щодо використання рослин роду коноплі у сучасній медицині. 

Зокрема такі ліки потребують люди з такими хворобами: 

  • неврологічні захворювання;
  • захворювання травного акту;
  • наркотична залежність та проблеми психічного характеру;
  • хронічний біль невропатичного походження.

Також препарати можуть застосовуватися полегшення комплексу симптомів у онкохворих.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс ще 21 грудня минулого року, “ЗА” проголосували 248 народних депутатів. 

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Новости Днепра про В Україні набув чинності Закон про легалізацію медичного канабісу: що він передбачаєУкраїнська Новости Днепра про В Україні набув чинності Закон про легалізацію медичного канабісу: що він передбачаєРусский

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