В Україні набув чинності Закон про легалізацію медичного канабісу: що він передбачає

Відсьогодні, 16 серпня, в Україні набуває чинності Закон про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.
Це підтвердив народний депутат Ярослав Железняк.
Відомо, що законопроєкт набув чинності через півроку після його підписання Президентом України Володимиром Зеленським 13 січня 2024 року.
Згідно проєкту Закону відтепер в Україні дозволятимуть використання медичного канабісу у наукових та промислових діяльностях. На кожному етапі виробництва та продажу ліків із канабісом буде вестись жорсткий контроль.
У пояснювальній записці до проєкту Закону зазначається, що законопроєкт створений на основі сучасних міжнародний досліджень щодо використання рослин роду коноплі у сучасній медицині.
Зокрема такі ліки потребують люди з такими хворобами:
Також препарати можуть застосовуватися полегшення комплексу симптомів у онкохворих.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс ще 21 грудня минулого року, “ЗА” проголосували 248 народних депутатів.
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