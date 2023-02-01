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В Україні можуть мобілізувати чоловіків, обмежено придатних до військової служби

Сьогодні 19:30
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Військовозобов'язані українці, які за станом здоров'я є обмежено придатними для військової служби, можуть бути мобілізовані.

Новости Днепра про В Україні можуть мобілізувати чоловіків, обмежено придатних до військової служби

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.

Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення, – сказав Горбач.

Він додав, що зазначена категорія громадян також може проходити службу в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, інших небойових підрозділах.

Нагадаємо, раніше ми писали: Нові правила бронювання працівників від мобілізації: хто має право на відстрочку. 

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Новости Днепра про В Україні можуть мобілізувати чоловіків, обмежено придатних до військової службиУкраїнська Новости Днепра про В Україні можуть мобілізувати чоловіків, обмежено придатних до військової службиРусский

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