В Україні можуть мобілізувати чоловіків, обмежено придатних до військової служби

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.
Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення, – сказав Горбач.
Він додав, що зазначена категорія громадян також може проходити службу в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, інших небойових підрозділах.
Нагадаємо, раніше ми писали: Нові правила бронювання працівників від мобілізації: хто має право на відстрочку.
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