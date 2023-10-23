В Україні можуть дозволити подвійне громадянство, але з певними умовами

Наразі подвійне громадянство в Україні заборонене.

Роками точиться дискусія про те, чи потрібно впроваджувати в Україні подвійне громадянство. Багато хто проти, але чимало виступають “за”.

У МЗС вважають, що запровадження множинного громадянства в Україні можливе та навіть необхідне. Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час Світового конгресу українців, повідомляє РБК-Україна.

Кулеба вважає, що дозволивши подвійне громадянство, вдасться зберегти зв’язок з Україною людей, які наразі живуть за кордоном на постійній основі. Багато хто вимушений відмовлятися від українського паспорта, щоб отримати нове громадянство.

За цих умов конче необхідно зберегти їхній зв’язок з Батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним з елементів державної політики спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти має стати множинне громадянство, – заявив Кулеба. Міністр вважає, що потрібно не боятися роздачі чужих паспортів, а керуватися силою українського паспорта в Україні та світі. Водночас Кулеба наголосив, щоб необхідно врахувати усі нюанси. Зокрема, заборонити отримувати громадянство РФ або інших недружніх до України країн. Поступово, починаючи з дружніх країн-союзниць. І звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором чи недружніми країнами має бути заборонене“, – підсумував міністр.

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