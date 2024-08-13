В Україні хочуть об’єднати два шкільних предмети: які саме

Два предмети можуть об'єднати в один курс.

Міністерство освіти України роздумує над тим, аби сумістити два шкільні предмети “Історія України” та “Всесвітня історія” в єдиний навчальний курс. Про це йдеться у відповідному наказі відомства «Концептуальні засади реформування історичної освіти в системі загальної середньої освіти».

Ініціатори стверджують, що причиною таких змін є нове бачення історії України як органічної складової європейської та світової історії.

Під впливом російсько-української війни та дов’язаних із нею трансформацій міжнародних відносин Україна опинилася в епіцентрі геополітичних процесів. Це спонукає до виразнішого погляду на Історію України як невід’ємного складника європейської та загалом світової історії. У системі загальної середньої освіти такий підхід має бути реалізований шляхом запровадження єдиного загальноосвітнього курсу історії, ключовим виміром якого буде взаємодія України і світу в історичній ретроспективі, – вказано у документі.

Також таким чином планують спростити викладання для вчителів.

Курс історії надасть додаткові переваги також для вчительства, як-от: можливість керувати навчальним процесом, ефективно використовуючи години навчальних занять; зосередитися на основних питаннях змісту; зробити навчання історії змістовно та інтелектуально заповненішим; швидше досягати навчальних цілей, тобто реалізовувати компетентніший підхід; вивільнити час для обговорень і виконання ученицями / учнями практичних завдань, зокрема для реалізації навчальних проєктів; диференціювати навчання відповідно до зацікавлень учнівства; оперувати повнотою власних знань і досвіду, – йдеться у тексті наказу.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: