В Україні через похолодання виник дефіцит в енергосистемі: чи будуть відключення світла у Дніпрі

Сьогодні, 7 грудня, через похолодання виник дефіцит в енергосистемі України.

Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

В енергосистемі склалась важка ситуація. Споживання через похолодання перевищує прогнозоване на 2,7%. Це еквівалентно роботі 2 додаткових блоків теплових електростанцій. Але на електростанціях наразі немає вільних потужностей, – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб збалансувати енергосистему, з 11:00 до 19:00 буде застосовано аварійну допомогу зі Словаччини, Румунії, Польщі. Крім того, українців закликали економно споживати електроенергію – це зараз дуже важливо!

Водночас зазначимо, що відключення світла не планують ні в Дніпрі, ні в інших населених пунктах України!

Ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються, – йдеться у повідомленні “Укренерго”.

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