В Україні 17-річним юнакам можуть надсилати повістки: за якої умови

Тож юнаки можуть отримати повістку-сповіщення, де їм нагадають про необхідність візиту до військкомату, де вони мають отримати “приписне”, тобто стати на облік.

Щороку протягом січня – березня беруться на облік юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Для взяття на військовий облік юнаки зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) ТЦК у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України, – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

У ЗСУ наголосили, що постановка на військовий облік не має відношення до мобілізації. Призов на військову службу починається з 25 років.