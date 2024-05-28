В Україні 17-річним юнакам можуть надсилати повістки: за якої умови

Їх можуть отримати 17-річні юнаки, які не приписалися до своїх призовних дільниць та не стали на військовий облік. Про це розповіли у Сухопутних військах ЗСУ.
Тож юнаки можуть отримати повістку-сповіщення, де їм нагадають про необхідність візиту до військкомату, де вони мають отримати “приписне”, тобто стати на облік.
Щороку протягом січня – березня беруться на облік юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Для взяття на військовий облік юнаки зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) ТЦК у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України, – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.
У ЗСУ наголосили, що постановка на військовий облік не має відношення до мобілізації. Призов на військову службу починається з 25 років.
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