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  • В центрі ракетного удару в Дніпрі опинилося 20 людей: у якому стані постраждалі

В центрі ракетного удару в Дніпрі опинилося 20 людей: у якому стані постраждалі

Сьогодні 16:35
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Вранці 10 жовтня Дніпро атакували російські ракети

Новости Днепра про В центрі ракетного удару в Дніпрі опинилося 20 людей: у якому стані постраждалі

Одна розірвалася поблизу пасажирського автобусу. 

Відомо про 20 постраждалих – це люди, які опинилися в епіцентрі вибуху. 15 дніпрян наразі перебувають в лікарні. У них черепномозкові травми, травми грудної клітини та черевної порожнини. Багато поранень через уламки скла. 4 людини в тяжкому стані, 5 на амбулаторному лікуванні. 

Спочатку повідомлялося про 3 загиблих, проте нещодавно повідомили, що кількість померлих збільшилася до чотирьох. 

В АТП повідомили, що водій автобусу, 1960 року народження, наразі в реанімації. Його прооперували, пише ДніпроTV.

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Новости Днепра про В центрі ракетного удару в Дніпрі опинилося 20 людей: у якому стані постраждаліУкраїнська Новости Днепра про В центрі ракетного удару в Дніпрі опинилося 20 людей: у якому стані постраждаліРусский

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