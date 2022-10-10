В центрі ракетного удару в Дніпрі опинилося 20 людей: у якому стані постраждалі

Вранці 10 жовтня Дніпро атакували російські ракети

Одна розірвалася поблизу пасажирського автобусу.

Відомо про 20 постраждалих – це люди, які опинилися в епіцентрі вибуху. 15 дніпрян наразі перебувають в лікарні. У них черепномозкові травми, травми грудної клітини та черевної порожнини. Багато поранень через уламки скла. 4 людини в тяжкому стані, 5 на амбулаторному лікуванні.

Спочатку повідомлялося про 3 загиблих, проте нещодавно повідомили, що кількість померлих збільшилася до чотирьох.

В АТП повідомили, що водій автобусу, 1960 року народження, наразі в реанімації. Його прооперували, пише ДніпроTV.

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