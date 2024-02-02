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В супермаркетах Дніпра продають напівзелену полуницю за 549 грн (ФОТО)

Сьогодні 15:16
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Взимку у магазинах Дніпра найчастіше можна знайти полуницю лише у замороженому вигляді. Навіть свіжа полуниця з'являється на полицях магазинів лише у середині весни. Але цього року багато супермаркетів вже продають цю ягоду, незважаючи на те, що за вікном — лютий місяць.

Журналісти dnepr.info  дізнались, скільки коштує така ягода.

Так, в одному із магазинів Дніпра за кілограм полуниці просять 549 грн. Ягода викладена в торговому залі досить великого розміру, але незважаючи на таку дорожнечу продукту, зовні полуниця виглядає напівзеленою і не дуже стиглою.

Новости Днепра про В супермаркетах Дніпра продають напівзелену полуницю за 549 грн (ФОТО)

Хоча на кожній ягідці є хвостик.

Новости Днепра про В супермаркетах Дніпра продають напівзелену полуницю за 549 грн (ФОТО)

Сайт супермаркету говорить про те, що полуниця вироблена в Україні.

Новости Днепра про В супермаркетах Дніпра продають напівзелену полуницю за 549 грн (ФОТО)

 

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Новости Днепра про В супермаркетах Дніпра продають напівзелену полуницю за 549 грн (ФОТО)Українська Новости Днепра про В супермаркетах Дніпра продають напівзелену полуницю за 549 грн (ФОТО)Русский

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