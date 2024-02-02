В супермаркетах Дніпра продають напівзелену полуницю за 549 грн (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізнались, скільки коштує така ягода.
Так, в одному із магазинів Дніпра за кілограм полуниці просять 549 грн. Ягода викладена в торговому залі досить великого розміру, але незважаючи на таку дорожнечу продукту, зовні полуниця виглядає напівзеленою і не дуже стиглою.
Хоча на кожній ягідці є хвостик.
Сайт супермаркету говорить про те, що полуниця вироблена в Україні.
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