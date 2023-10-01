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  • В окупованому Криму чоловік вбив подружжя з Дніпропетровщини через “погані слова про Росію”

В окупованому Криму чоловік вбив подружжя з Дніпропетровщини через “погані слова про Росію”

Сьогодні 19:34
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В окупованому Криму чоловік вбив літнє подружжя з Дніпропетровської області.

Новости Днепра про В окупованому Криму чоловік вбив подружжя з Дніпропетровщини через

Про це повідомляють росЗМІ та Telegram-канали.

Невідомий чоловік прийшов до будинку, де жило подружжя з Дніпропетровської області: 66-річний Володимир та 58-річна Вікторія.

Чоловік на ім’я Шавкат забив літнє подружжя битою до смерті, після чого обшукав будинок.

Убитих виявили лише через добу, після того, як на сполох забили друзі сім’ї.

Камери відеоспостереження зафіксували момент вбивства. Після злочину підозрюваний намагався “відсидітися” у селі за містом.

За попередньою інформацією, підозрюваний чоловік здійснив тяжкий злочин через проукраїнську позицію подружжя.

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