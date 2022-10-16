В окупованому Донецьку вибухнула міськрада (відео)

Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко традиційно повідомив про ситуацію в області…

За прогнозами різних експертів, війна в Україні закінчиться наступного року.…

Новини Дніпра

З самого ранку у Дніпрі та по всій Україні пройшла…