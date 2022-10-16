В окупованому Донецьку вибухнула міськрада (відео)

Стало відомо, що в окупованому росіянами Донецьку стався вибух.
Наразі повідомляється, що внаслідок вибуху зруйнована будівля окупантської міськради.
Будівля доволі сильно пошкоджена. Інформація про загиблих та причину вибуху поки що невідома.Елизавета Бельмас
Автор:
Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко традиційно повідомив про ситуацію в області…
За прогнозами різних експертів, війна в Україні закінчиться наступного року.…
З самого ранку у Дніпрі та по всій Україні пройшла…
Збройні сили України продовжують контрнаступ і звільняють окуповані території від…