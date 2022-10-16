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В окупованому Донецьку вибухнула міськрада (відео)

Сьогодні 09:37
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Сьогодні донецька міськрада не працює.

Стало відомо, що в окупованому росіянами Донецьку стався вибух. 

Наразі повідомляється, що внаслідок вибуху зруйнована будівля окупантської міськради.

Будівля доволі сильно пошкоджена. Інформація про загиблих та причину вибуху поки що невідома.

Новости Днепра про В окупованому Донецьку вибухнула міськрада (відео)

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Новости Днепра про В окупованому Донецьку вибухнула міськрада (відео)Українська Новости Днепра про В окупованому Донецьку вибухнула міськрада (відео)Русский

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