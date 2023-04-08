В окупованій Феодосії у Криму чули “бавовну” (ФОТО)

У анексованому Росією Криму знову сталася "бавовна". У місті Феодосія близько 11 години дня пролунали два вибухи.

Місцеві пишуть, що вибухи почули приблизно о 10:59, після чого помітили над містом густий чорний дим.

“У Феодосії на вул. Дружби було чути 2 сильні “хлопки”, спрацювали сигналізації на машинах”, – пишуть кримчани в соцмережах.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, вибухи лунали у районі порту. Тим часом окупаційна “влада” українського півострова заявила про “роботу ППО”.

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