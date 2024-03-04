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  • В одних капцях та майці: у Дніпрі 3-річний хлопчик втік додому з дитсадка

В одних капцях та майці: у Дніпрі 3-річний хлопчик втік додому з дитсадка

Сьогодні 18:37
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У Дніпрі розгорівся скандал навколо приватного дитсадка.

Новости Днепра про В одних капцях та майці: у Дніпрі 3-річний хлопчик втік додому з дитсадка

3-річний хлопчик втік з дитсадка в одних капцях та майці, а виховательки помітили зникнення дитини тільки після дзвінка матері. Про це йдеться в сюжеті ДніпроTV.

Усе сталося 28 лютого. Мама хлопчика Юлія була вдома, коли почула стукіт у ворота. Вийшовши на вулицю, побачила сина, який мав би бути в садочку. Хлопчик прибіг додому без верхнього одягу, хоча на вулиці в той день було усього 1 градус тепла. 

Чую стук, сильний стук, я думаю хто це може стукать, вибігаю і бачу: тоненькі ніжки через решітку. І коли я побачила його тапочки з м’ячиками я зрозуміла, що це мій Діма, і все, я вийшла, побачила сині губи, він стоїть труситься, – розповідає жінка. 

Новости Днепра про В одних капцях та майці: у Дніпрі 3-річний хлопчик втік додому з дитсадка

Стурбована мама відразу написала у батьківський чат, аби запитати виховательок, чому її син самостійно прийшов додому, та ще й без верхнього одягу. Як виявилося хлопчик втік з дитсадочка. Однак виховательки навіть не помітили зникнення дитини. 

Юлія каже, що співробітники дитсадка не сильно переймалися через цей інцидент та навіть не перепросили. 

Я кажу, якщо ви хочете поліцію – то поліція буде. Вона сказала “давайте”. Була викликана поліція, написана заява, ми звернулися в усі служби куди можна, Ювенальну службу. Їх одразу викликали на розмови та допити. Через 3 години вона написала, що садок закривається, прийдіть заберіть речі, – розповідає мати 3-річного Дмитра. 

Аби потрапити додому, Дмитрику довелося пройти через стоянку вантажівок і невеликого озера, біля якого тоді палав очерет. Однак це не зупинило малого, який хотів побачити маму.

Новости Днепра про В одних капцях та майці: у Дніпрі 3-річний хлопчик втік додому з дитсадка

Пізніше з’ясувалося, що у приватного дитсадка навіть не має ліцензії. Пані Юлія каже, що не поцікавилася документами, коли віддавала сина. Вона платила за перебування сина там 300 гривень за пів дня. І до 28 лютого проблем не було.

У розмові з журналістами керівниця дитсадку сказала, що тільки оформлює ліцензію, тож на момент перебування у садочку дітей, ніяких дозвільних документів у неї не було.

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Новости Днепра про В одних капцях та майці: у Дніпрі 3-річний хлопчик втік додому з дитсадкаУкраїнська Новости Днепра про В одних капцях та майці: у Дніпрі 3-річний хлопчик втік додому з дитсадкаРусский

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