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  • В одному з районів Дніпра по вулицях у супроводі собак ночами гуляють свині (ВІДЕО)

В одному з районів Дніпра по вулицях у супроводі собак ночами гуляють свині (ВІДЕО)

Сьогодні 14:41
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По Дніпру гуляють свині.

Новости Днепра про В одному з районів Дніпра по вулицях у супроводі собак ночами гуляють свині (ВІДЕО)

У районі проспекту Мазепи ночами гуляють свині разом з собакою. Місцевим жителям вдалося зазнімкувати одну із хрюшок, яка разом з песиком шукала чим поживитися біля будинків.

У районі проспекту Івана Мазепи та вулиці Кам’янської ночами гуляють свині в компанії собаки. Одна зі свинок потрапила в кадр минулої ночі, – повідомляють місцеві жителі. 

Несподіваний союз неабияк здивував жителів Дніпра. Судячи з відео, свинка – декоративна, і скоріш за все живе у когось вдома, як домашній улюбленець. 

Дніпряни кажуть, що бачили й інших хрюшок, але їх на камеру зафіксувати не вдалося. Побачити повне відео можна ТУТ. 

Новости Днепра про В одному з районів Дніпра по вулицях у супроводі собак ночами гуляють свині (ВІДЕО)

Новости Днепра про В одному з районів Дніпра по вулицях у супроводі собак ночами гуляють свині (ВІДЕО)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі біля оперного театру побачили свиню на повідку. 

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Новости Днепра про В одному з районів Дніпра по вулицях у супроводі собак ночами гуляють свині (ВІДЕО)Українська

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