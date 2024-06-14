В одному з районів Дніпра по вулицях у супроводі собак ночами гуляють свині (ВІДЕО)

У районі проспекту Мазепи ночами гуляють свині разом з собакою. Місцевим жителям вдалося зазнімкувати одну із хрюшок, яка разом з песиком шукала чим поживитися біля будинків.
У районі проспекту Івана Мазепи та вулиці Кам’янської ночами гуляють свині в компанії собаки. Одна зі свинок потрапила в кадр минулої ночі, – повідомляють місцеві жителі.
Несподіваний союз неабияк здивував жителів Дніпра. Судячи з відео, свинка – декоративна, і скоріш за все живе у когось вдома, як домашній улюбленець.
Дніпряни кажуть, що бачили й інших хрюшок, але їх на камеру зафіксувати не вдалося. Побачити повне відео можна ТУТ.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі біля оперного театру побачили свиню на повідку.
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