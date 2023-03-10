В одному з районів Дніпра 4 дні поспіль вимикатимуть світло: адреси

У Дніпрі в одному з районів будуть планові відключення світла.

У деяких мешканців Шевченківського району Дніпра 4 дні поспіль планово вимикатимуть світло.

Так, як повідомили в адміністрації району, ПрАТ “ПЕЕМ”ЦЕК” проводитиме роботи з 08:00 до 17:00.

Таким чином, 14 березня світла не буде:

вул. Інженерна: 2, 2а, 4а, 8;

просп. Богдана Хмельницького: 119, 121, 123, 127.

15 березня:

вул. Гладкова: 25, 27, 29, 31;

вул. Казакевича: 1, 3;

просп. Богдана Хмельницького: 125;

вул. Інженерна: 4, 6.

16 березня:

вул. Інженерна: 12;

вул. Козака Мамая: 12, 14, 16, 18, 20;

вул. Казакевича: 9;

вул. Робоча, 65;

вул. Надії Алєксєєнко: 100;

вул. 152 Дивізії: 2, 2а, 4, 4а, 6;

просп. Богдана Хмельницького: 109;

вул. Єрмолової: 50а.

17 березня:

вул. Гладкова: 20.

Зазначимо, зараз в Дніпрі немає стабілізаційних відключень світла. Утім, в ДТЕК попередили про загрозу аварійних вимкнень, у зв’язку з нещодавнім обстрілом.

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