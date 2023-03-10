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В одному з районів Дніпра 4 дні поспіль вимикатимуть світло: адреси

Сьогодні 17:46
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У Дніпрі в одному з районів будуть планові відключення світла.

Новости Днепра про В одному з районів Дніпра 4 дні поспіль вимикатимуть світло: адреси

У деяких мешканців Шевченківського району Дніпра 4 дні поспіль планово вимикатимуть світло. 

Так, як повідомили в адміністрації району, ПрАТ “ПЕЕМ”ЦЕК” проводитиме роботи з 08:00 до 17:00. 

Таким чином, 14 березня світла не буде: 

  • вул. Інженерна: 2, 2а, 4а, 8;
  • просп. Богдана Хмельницького: 119, 121, 123, 127.

15 березня:

  • вул. Гладкова: 25, 27, 29, 31;
  • вул. Казакевича: 1, 3;
  • просп. Богдана Хмельницького: 125;
  • вул. Інженерна: 4, 6.

16 березня:

  • вул. Інженерна: 12;
  • вул. Козака Мамая: 12, 14, 16, 18, 20;
  • вул. Казакевича: 9;
  • вул. Робоча, 65;
  • вул. Надії Алєксєєнко: 100;
  • вул. 152 Дивізії: 2, 2а, 4, 4а, 6;
  • просп. Богдана Хмельницького: 109;
  • вул. Єрмолової: 50а. 

17 березня:

  • вул. Гладкова: 20.

Зазначимо, зараз в Дніпрі немає стабілізаційних відключень світла. Утім, в ДТЕК попередили про загрозу аварійних вимкнень, у зв’язку з нещодавнім обстрілом. 

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Новости Днепра про В одному з районів Дніпра 4 дні поспіль вимикатимуть світло: адресиУкраїнська Новости Днепра про В одному з районів Дніпра 4 дні поспіль вимикатимуть світло: адресиРусский

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