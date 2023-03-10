В одному з районів Дніпра 4 дні поспіль вимикатимуть світло: адреси

У деяких мешканців Шевченківського району Дніпра 4 дні поспіль планово вимикатимуть світло.
Так, як повідомили в адміністрації району, ПрАТ “ПЕЕМ”ЦЕК” проводитиме роботи з 08:00 до 17:00.
Таким чином, 14 березня світла не буде:
15 березня:
16 березня:
17 березня:
Зазначимо, зараз в Дніпрі немає стабілізаційних відключень світла. Утім, в ДТЕК попередили про загрозу аварійних вимкнень, у зв’язку з нещодавнім обстрілом.
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