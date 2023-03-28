В одному з міст Дніпропетровщини запровадять змішану форму навчання: подробиці - Днепр Инфо
В одному з міст Дніпропетровщини запровадять змішану форму навчання: подробиці
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Сегодня 17:44

У Павлограді з 3 квітня запровадять змішану форму навчання.

Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини запровадять змішану форму навчання: подробиці

Таке рішення сьогодні, 28 березня, ухвалили депутати на сесії Павлоградської міської ради.

Зазначається, що з 3 квітня освітній процес за змішаною формою (тобто офлайн та онлайн з використанням технологій дистанційного навчання) буде організовано у закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної, позашкільної освіти, КУ «Павлоградський інклюзивно-ресурсний центр» та комунальному закладі «Павлоградська школа мистецтв».

Викладачі повідомлять батькам та учням, як саме буде проходити навчання.  

Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини запровадять змішану форму навчання: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі батьки просять відновити офлайн навчання в школах та садочках: поширюють петицію.

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Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини запровадять змішану форму навчання: подробиціУкраїнська Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини запровадять змішану форму навчання: подробиціРусский

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