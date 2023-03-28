Таке рішення сьогодні, 28 березня, ухвалили депутати на сесії Павлоградської міської ради.
Зазначається, що з 3 квітня освітній процес за змішаною формою (тобто офлайн та онлайн з використанням технологій дистанційного навчання) буде організовано у закладах загальної середньої освіти, закладах дошкільної, позашкільної освіти, КУ «Павлоградський інклюзивно-ресурсний центр» та комунальному закладі «Павлоградська школа мистецтв».
Викладачі повідомлять батькам та учням, як саме буде проходити навчання.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі батьки просять відновити офлайн навчання в школах та садочках: поширюють петицію.
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