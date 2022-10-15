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  • В одному з міст Дніпропетровщини з понеділка школярі повернуться за парти

В одному з міст Дніпропетровщини з понеділка школярі повернуться за парти

Сьогодні 13:59
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Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини з понеділка школярі повернуться за парти

У школах Кам’янського з понеділка, 17 жовтня, буде відновлено освітній процес в очному форматі.

Про це повідомив мер міста Андрій Білоусов.

Також він зазначив, що осінні канікули вирішили перенести. Оскільки погодні умови та протиепідемічна ситуація сприяють подальшому навчанню, діти відпочиватимуть з 31 жовтня до 4 листопада.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у понеділок популярний трамвай закінчить роботу раніше: подробиці. 

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Новости Днепра про В одному з міст Дніпропетровщини з понеділка школярі повернуться за партиУкраїнська

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