В одному з міст Дніпропетровщини призупинили всі котельні: що сталося

Усе через потепління.

Сьогодні, 14 березня, у Павлограді призупинили всі котельні.

Про це повідомляє КП «Павлоградтеплоенерго».

Зазначається, що опалення не буде з 12:00 до 17:00. Причина — у зв’язку з потеплінням.

З метою економії енергоресурсів, у зв’язку зі сприятливими погодними умовами та підвищенням температури зовнішнього повітря, з 12:00 зупинені всі котельні до 17:00, – йдеться у повідомленні.

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