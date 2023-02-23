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  • В одному із районів Дніпропетровщини змінили тривалість комендантської години

В одному із районів Дніпропетровщини змінили тривалість комендантської години

Сьогодні 12:46
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У Нікопольскому районі змінили тривалість комендантської години.

Новости Днепра про В одному із районів Дніпропетровщини змінили тривалість комендантської години

Відповідний документ опублікував голова Нікопольскої РВА Євген Євтушенко. Відтепер у кожній з громад комендантська година починатиметься в різний час, але закінчуватиметься о 4:00. 

Зазначимо, під час комендантської години заборонено пересуватися вулицями міст або сіл, не працює громадський транспорт та заклади харчування чи магазини.

Так, з 24 лютого 2023 року у Нікопольському районі Дніпропетровщини змінюється тривалість комендантської години.

Початок з 21.00:

  • Нікопольська міська територіальна громада;
  • Марганецька міська територіальна громада;
  • Червоногригорівська селищна територіальна громада (окрім території Дмитрівського старостинського округу);
  • Покровська сільська територіальна громада (окрім Новософіївського старостинського округу);
  • Вищетарасівський старостинський округ Мирівської сільської територіальної громади.

Початок з 22.00:

  • Покровська міська територіальна громада;
  • Томаківська селищна територіальна громада;
  • Дмитрівський старостинський округ Червоногригорівської селищної територіальної громади;
  • Новософіївський старостинський округ Покровської сільської територіальної громади;
  • Мирівська сільська територіальна громада (окрім Вищетарасівського старостинського округу);
  • Першотравневська сільська територіальна громада.

Новости Днепра про В одному із районів Дніпропетровщини змінили тривалість комендантської години

Новости Днепра про В одному із районів Дніпропетровщини змінили тривалість комендантської години

Нагадаємо, у Дніпрі комендантська година триває з 00:00 до 5 ранку. 

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Новости Днепра про В одному із районів Дніпропетровщини змінили тривалість комендантської годиниУкраїнська

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