Сайт Дніпра Новини В одному із районів Дніпропетровщини змінили тривалість комендантської години В одному із районів Дніпропетровщини змінили тривалість комендантської години
У Нікопольскому районі змінили тривалість комендантської години.
Відповідний документ опублікував голова Нікопольскої РВА Євген Євтушенко. Відтепер у кожній з громад комендантська година починатиметься в різний час, але закінчуватиметься о 4:00.
Зазначимо, під час комендантської години заборонено пересуватися вулицями міст або сіл, не працює громадський транспорт та заклади харчування чи магазини.
Так, з 24 лютого 2023 року у Нікопольському районі Дніпропетровщини змінюється тривалість комендантської години.
Початок з 21.00: Нікопольська міська територіальна громада; Марганецька міська територіальна громада; Червоногригорівська селищна територіальна громада (окрім території Дмитрівського старостинського округу); Покровська сільська територіальна громада (окрім Новософіївського старостинського округу); Вищетарасівський старостинський округ Мирівської сільської територіальної громади. Початок з 22.00: Покровська міська територіальна громада; Томаківська селищна територіальна громада; Дмитрівський старостинський округ Червоногригорівської селищної територіальної громади; Новософіївський старостинський округ Покровської сільської територіальної громади; Мирівська сільська територіальна громада (окрім Вищетарасівського старостинського округу); Першотравневська сільська територіальна громада.
Нагадаємо, у Дніпрі комендантська година триває з 00:00 до 5 ранку.
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Українська Яна Юхименко
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