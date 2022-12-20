В одному із районів Дніпра з’явилася новорічна ялинка (ФОТО)

На лівому березі встановили святкову ялинку.

У понеділок 19 грудня, мешканці проспекту Калнишевського запалили свою “райончикову” ялинку, про це пише телеграм-канал “Райончик”.

На День Святого Миколая тут традиційно влаштували невелике свято для дітей та встановили ялинку. Зазвичай, вона стояла в сквері Усачова поблизу ДК Металург, але цього року її перенесли в сквер “Шарик”.

Мешканці зазначили, що ялинку не купляли – вона жива і росте тут, а іграшки та гірлянди залишилися з минулого року. Ввімкнули ілюмінації на дереві тільки на один день, а заживили їх від генератора. У подальшому ялинка світитися не буде.

Нагадаємо, що у Дніпрі, Новомосковську та Кривому Розі ялинок не буде. А ось в Павлограді та Кам’янському їх встановили. У Павлограді вирішили використати прикраси, які залишилися з минулого року, а в Кам’янському невелику ялинку встановлять меценати.

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