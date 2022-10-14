В одному із парків Дніпра з’явився величезний КубоКіт (ФОТО)

У дніпровському молодіжному парку “Новокодацький” з’явилася нова арт-інсталяція — КубоКіт. Про це повідомили на сторінці Департаменту парків та рекреацій Дніпровської міськради.
На кожній грані гігантського куба – малюнки відомих котиків-захисниць та захисників. Приурочили арт-інсталяцію саме до свята на честь наших воїнів.
Якщо ви любите котів та фотографуватися – це розвага для вас.
Читайте також:
Автор:
Шевченківський район у Дніпрі один із найпопулярніших серед місцевих жителів.…
Війна війною, а на ковід-сертифікатах заробити треба.
13 жовтня близько 18:00 у Дніпрі на проспекті Івана Мазепи…
У Дніпрі виставили на аукціон для здачі в оренду приміщення,…