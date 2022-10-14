В одному із парків Дніпра з’явився величезний КубоКіт (ФОТО)

Арт-інсталяцію відкрили до Дня захисників та захисниць.

У дніпровському молодіжному парку “Новокодацький” з’явилася нова арт-інсталяція — КубоКіт. Про це повідомили на сторінці Департаменту парків та рекреацій Дніпровської міськради.

На кожній грані гігантського куба – малюнки відомих котиків-захисниць та захисників. Приурочили арт-інсталяцію саме до свята на честь наших воїнів.

Якщо ви любите котів та фотографуватися – це розвага для вас.

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