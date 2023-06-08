В одному із міст Дніпропетровщини припинено централізоване водопостачання

Через підрив Каховської ГЕС Каховське водосховище стрімко міліє - рівень води вже нижче критичного рівня.

Через це у Покрові припинено централізоване водопостачання.

Про це повідомив міський голова Олександр Шаповал.

Мешканці громади! У зв’язку з пониженням рівня води у Каховському водосховищі нижче критичного рівня припинено централізоване водопостачання, – написав він.

Та опублікував адреси місць підвозу технічної води мешканцям:

вул. Соборна, 25;

вул. Тикви, 16;

вул. Курчатова, 26;

вул. Бориса Джонсона, 34;

вул. Центральна, 47А;

вул. Медична, 19;

вул. Центральна, 18.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині через підрив Каховської ГЕС загинуло понад 850 кг риби: збитків на більш ніж 7,6 млн грн.

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