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  • В одному із міст Дніпропетровщини припинено централізоване водопостачання

В одному із міст Дніпропетровщини припинено централізоване водопостачання

Сьогодні 12:15
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Через підрив Каховської ГЕС Каховське водосховище стрімко міліє - рівень води вже нижче критичного рівня.

Новости Днепра про В одному із міст Дніпропетровщини припинено централізоване водопостачання

Через це у Покрові припинено централізоване водопостачання.

Про це повідомив міський голова Олександр Шаповал.

Мешканці громади! У зв’язку з пониженням рівня води у Каховському водосховищі нижче критичного рівня припинено централізоване водопостачання, – написав він.

Новости Днепра про В одному із міст Дніпропетровщини припинено централізоване водопостачання

Та опублікував адреси місць підвозу технічної води мешканцям:

  • вул. Соборна, 25;
  • вул. Тикви, 16;
  • вул. Курчатова, 26;
  • вул. Бориса Джонсона, 34;
  • вул. Центральна, 47А;
  • вул. Медична, 19;
  • вул. Центральна, 18.

Новости Днепра про В одному із міст Дніпропетровщини припинено централізоване водопостачання

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині через підрив Каховської ГЕС загинуло понад 850 кг риби: збитків на більш ніж 7,6 млн грн.

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Новости Днепра про В одному із міст Дніпропетровщини припинено централізоване водопостачанняУкраїнська

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