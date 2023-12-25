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  • В одній із громад Дніпропетровщини “зачистили” всі русифіковані назви

В одній із громад Дніпропетровщини “зачистили” всі русифіковані назви

Сьогодні 18:40
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У громаді на Дніпропетровщині повністю вичистили топонімію від російських назв.

Новости Днепра про В одній із громад Дніпропетровщини

Після ухвалення закону про дерусифікацію та деколонізацію на Дніпропетровщині почали позбавлятися від назв, які не відповідають вимогам цього документа. Так, зараз триває кілька гучних перейменувань міст в області – Новомосковська, Павлограда та Синельниково. 

Як виявилося, у регіоні є громада, яка повністю “зачистила” свою топоніміку від колоніальної спадщини. Про це повідомив керівник Українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець.

Мова йде про Ляшківську територіальну громаду, яка розташована на кордоні з сусідньою Полтавщиною. 

Ляшківська територіальна громада Дніпровського району першої на Дніпропетровщині очистила свою топоніміку від колоніальної спадщини. На території громади не залишилось жодної вулиці з символікою імперської або тоталітарної політики, – йдеться у повідомленні Сергія Волинця. 

Залишилося “зачистити” ще 85 громад, зауважив громадський діяч. 

Новости Днепра про В одній із громад Дніпропетровщини

Звичайно, у маленькій громаді цей процес завершити простіше, але колись на Дніпропетровщині не залишиться жодної назви, яка нагадує про часи, коли регіон був під впливом сусідньої держави 404. 

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