Після ухвалення закону про дерусифікацію та деколонізацію на Дніпропетровщині почали позбавлятися від назв, які не відповідають вимогам цього документа. Так, зараз триває кілька гучних перейменувань міст в області – Новомосковська, Павлограда та Синельниково.
Як виявилося, у регіоні є громада, яка повністю “зачистила” свою топоніміку від колоніальної спадщини. Про це повідомив керівник Українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець.
Мова йде про Ляшківську територіальну громаду, яка розташована на кордоні з сусідньою Полтавщиною.
Ляшківська територіальна громада Дніпровського району першої на Дніпропетровщині очистила свою топоніміку від колоніальної спадщини. На території громади не залишилось жодної вулиці з символікою імперської або тоталітарної політики, – йдеться у повідомленні Сергія Волинця.
Залишилося “зачистити” ще 85 громад, зауважив громадський діяч.
Звичайно, у маленькій громаді цей процес завершити простіше, але колись на Дніпропетровщині не залишиться жодної назви, яка нагадує про часи, коли регіон був під впливом сусідньої держави 404.
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