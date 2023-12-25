В одній із громад Дніпропетровщини “зачистили” всі русифіковані назви

У громаді на Дніпропетровщині повністю вичистили топонімію від російських назв.

Після ухвалення закону про дерусифікацію та деколонізацію на Дніпропетровщині почали позбавлятися від назв, які не відповідають вимогам цього документа. Так, зараз триває кілька гучних перейменувань міст в області – Новомосковська, Павлограда та Синельниково.

Як виявилося, у регіоні є громада, яка повністю “зачистила” свою топоніміку від колоніальної спадщини. Про це повідомив керівник Українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець.

Мова йде про Ляшківську територіальну громаду, яка розташована на кордоні з сусідньою Полтавщиною.

Ляшківська територіальна громада Дніпровського району першої на Дніпропетровщині очистила свою топоніміку від колоніальної спадщини. На території громади не залишилось жодної вулиці з символікою імперської або тоталітарної політики, – йдеться у повідомленні Сергія Волинця.

Залишилося “зачистити” ще 85 громад, зауважив громадський діяч.

Звичайно, у маленькій громаді цей процес завершити простіше, але колись на Дніпропетровщині не залишиться жодної назви, яка нагадує про часи, коли регіон був під впливом сусідньої держави 404.

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